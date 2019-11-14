В Динском районе завершают строительство плавательного бассейна

СЕГОДНЯ 19:51 2019-11-14T19:51:24+03:00

Он примет первых спортсменов в конце 2019 года

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В Динском районе до конца 2019 года планируют сдать в эксплуатацию плавательный бассейн. На его возведение потратили более 130 млн рублей.

- Бассейн рассчитан на 50 человек в смену. Общая площадь двухэтажного здания с оборудованными двумя чашами составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Строительство объекта в СОШ №1 велось по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент все строительные и отделочные работы на объекте завершены. Смонтированы инженерные сети, подведены все необходимые коммуникации. Включая электричество, газ и воду. Идут пуско-наладочные работы, также специалисты заняты благоустройством территории. Бассейн сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU