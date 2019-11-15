Больницы Кавказского района получили новое оборудование
В целях реализации региональной программы Краснодарского края «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» медучреждения Кавказского района получили новое оборудование для пациентов.
- Их доставили в отделение паллиативной помощи Казанской участковой больницы и Мирской участковой больницы. Теперь здесь есть концентраторы, аппараты ИВЛ, инфузоматы, электроотсосы, облучатели рециркуляторы, увлажнители, аппараты ЭКГ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Отделения функционируют с 2015 года. За 2019 год была оказана помощь 116 пациентам с тяжелыми соматическими и онкологическими заболеваниями.
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