2019-11-15T09:03:58+03:00
Общество

В Краснодарском крае в выходные ожидается похолодание и усиление ветра

Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае в выходные ожидается похолодание и усиление ветраВ Краснодарском крае в выходные ожидается похолодание и усиление ветраФото: Архив "КП"
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В Краснодаре 15 ноября без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днем 14…16 градусов тепла.

На Кубани в пятницу также без дождей. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, в отдельных районах до 22 метров в секунду. Днем 15 ноября будет до +16 градусов тепла, местами до +19. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 12-14 метров в секунду, местами порывы 18 метров в секунду, в районе Новороссийска до 23 метров секунду.

- 16 и 17 ноября на Кубани также без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…5 градусов тепла, местами в восточной половине края до -4…+1 градуса. Днем столбики термометров покажут до +10…+15 градусов, местами до +17, - сообщили в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

По данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре 16-17 ноября днем до +12…+14 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится +2…+4 градусов. В выходные в городе без осадков, будет ясно и солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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