2019-11-15T09:31:20+03:00
Происшествия

На Кубани полицейские устроили погоню со стрельбой при задержании нарушителя

Подозреваемый угнал авто, на котором пытался скрыться от правоохранителей
Александра ПОДУШКО
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Сотрудники ДПС по Лабинскому району на выезде из города заметили автомобиль ВАЗ - 21074, который находился в розыске. Водитель на требование остановиться, не отреагировал, а только увеличил скорость. Полицейские начали преследование.

- Инспектор ДПС выстрелил в воздух, а после несколько раз по колесам авто из табельного оружия. В результате машину под управлением 28-летнего жителя Лабинского района удалось остановить. Злоумышленники пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краснодарскому краю.

Девушка, которая была в автомобиле, получила незначительные ранения. В настоящее время она госпитализирована в больницу.

В отношении водителя составили два административных материала по части 2 статьи 12.25 и статье 19.3 кодекса КоАп. Выяснилось, что легковушку угнали из гаража жителя станицы Зассовской. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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