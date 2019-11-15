2019-11-15T09:42:26+03:00
Общество

В Краснодаре обновят тротуар и площадь по Гаврилова

После ремонта здесь установят новые декоративные вазоны с деревьями и кустарниками
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре на улице Гаврилова перед зданием ГУ МВД обновят площадь и пешеходную зону. Здесь уложат новую плитку. После завершения работ вдоль проезжей части установят новые декоративные вазоны с деревьями и кустарниками.

- Работы уже стартовали. Сейчас у здания демонтируют старое асфальтовое покрытие. Здесь на площади в 1,5 тысячи квадратных метров уложат тротуарную плитку. Пешеходную территорию отремонтируют за счет средств городского бюджета. Работы завершат через несколько недель, их организуют в две смены, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, что ранее в районе вокзала «Краснодар-2» уже отремонтировали дорогу и тротуары от Красной до Коммунаров, от Буденного до Офицерской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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