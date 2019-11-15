СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-15T10:30:21+03:00

В Сочи подрядчик похитил 300 тысяч рублей, выделенных на капремонт музея истории

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В Сочи прокуратура проверила реализацию муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура». Сотрудниками ведомства были выявлены факты хищения подрядчиком бюджетных средств на сумму свыше 300 тысяч рублей. Поводом для проверки стал факт нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту и расторжения его по соглашению сторон.

Заказчик изначально разработал плохого качества проектно-сметную документацию. Из-за этого был уменьшен объем работ. Также подрядчик предоставил акты, содержащие недостоверные сведения о выполнении огнезащитной обработки чердачных конструкций и ремонта фасада здания. После контракт на ремонт музея истории Адлерского района Сочи расторгли.

- Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU