2019-11-15T10:39:29+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе пьяный мужчина зарубил мать топором из-за упреков

После он пытался замыть следы преступления
Александра ПОДУШКО
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В Темрюкском районе пьяный мужчина зарубил мать топором из-за упрековВ Темрюкском районе пьяный мужчина зарубил мать топором из-за упрековФото: Архив "КП"
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В Темрюкском районе возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 63-летней матери (ч.1 ст.105 УК РФ).

Родственники проживали в одном из домов на улице Новой в хуторе Белый. 13 ноября они выпивали. Во время застолья женщина стала упрекать сына в том, что он нигде не работает и не помогает ей по дому. Злоумышленник схватил топор и несколько раз ударил им по голове и шее матери, убив ее. После фигурант вымыл полы в кухне, а также выбросил на улицу топор.

Вечером 14 ноября дочь пришла навестить родственницу. Она обнаружила тело матери без признаков жизни. Женщина позвонила в полицию.

- Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С учетом обстоятельств совершенного преступления, а также данных, характеризующих личность подозреваемого, в ходе следствия в отношении него будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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