На Кубани за решетку отправили группу вымогателей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-15T10:53:57+03:00

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В 2017 году житель Армавира создал ОПГ, в состав которой вошли еще три человека. Они занимались вымогательством денег у граждан.

Так, в августе 2017 года им стало известно о том, что у одного из жителей Армавира есть большие долги. Они накачали угрожать ему и потребовали 450 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал им 200 тысяч. Но вымогателям этого не было достаточно. Они потребовали остальную часть денег, а для устрашения избили потерпевшего.

- В декабре и январе 2018 года подобным способ участники группы пытались завладеть деньгами и автомобилями марки JAGUAR X-TYPE и AUDI A8 QUATTRO, которые принадлежат еще двоим жителям Армавира, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Преступников задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Судебная коллегия Краснодарского краевого суда, рассмотрев уголовное дело, согласилась с постановлением обвинительного приговора и назначила наказания членам ОПГ. Отбывать их они будут в исправительной колонии строгого режима. Также злоумышленники выплатят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU