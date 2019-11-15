В Краснодаре сдадут долгострой ЖК «Новая Энка»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-15T11:34:04+03:00

В конце ноября собственники начнут получать ключи от своих квартир

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В Краснодарском крае состоялась очередная межведомственная комиссия под председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко. На мероприятии обсудили сдачу проблемных объектов.

Мэр Краснодара Евгений Первышов доложил о ходе формирования компенсационных земельных участков в поселке Знаменском, которые могут быть использованы под масштабные инвестиционные проекты.До 5 декабря утвердят схемы расположения территорий, еще в течение месяца их поставят на кадастровый учет.

- К завершению подходит строительство ЖК «Новая Энка». Ввод в эксплуатацию комплекса по улице Покрышкина, 2/3 затянулся на несколько лет. Его должны были сдать еще в 2017 году. Однако строители не уложились в сроки. Год назад ЖК был достроен, но возникли проблемы с подключением к газораспределительным сетям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщил мэр Краснодара, выдано заключение органа государственного строительного надзора и акт ввода объекта, проводится выбор управляющей компании и пуско-наладочные работы. До конца ноября дом будет готов.

ИСТОЧНИК KP.RU