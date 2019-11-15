Радио на улице Красной в Краснодаре: почему перестало вещать

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-15T12:23:29+03:00

Краснодарцы уже неделю гуляют по главной улице города в тишине

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О том, что уличное радио «Краснодар» прекратило вещание, обратили внимание жители кубанской столицы. Прогуливаясь по главной улице города, они заметили, что динамики, из которых ежедневно звучала музыка, вдруг замолчали. Тишина продолжается уже неделю.

- Сначала не придала этому значение, думала, может, технические неполадки или ремонт оборудования затеяли, - рассказывает краснодарка Галина Бронина. - Но потом увидела, что динамики демонтировали. Причем, говорят, что насовсем.

Слухи это или нет, неизвестно. С чем связано прекращение вещания по улице Красной, представители радио «Краснодар» не говорят.

- Пока ничего прокомментировать не можем, перезвоните пожалуйста через неделю, - сказали в телефонном разговоре «Комсомольской правде» - Кубань».

А как вам этот режим тишины, голосуйте в нашем опросе.

ИСТОЧНИК KP.RU