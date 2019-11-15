На Кубани в 2020 году стартует программа «Земский учитель»
На Кубани министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева провела селекторное совещание с начальниками муниципальных органов управления образования. На мероприятии обсудили вопросы реализации программы.
В январе 2020 года стартует «Земский учитель». В рамках программы в сельские школы края планируется привлечь 103 педагога. Это поможет решить кадровую проблему в отдаленных районах.
- Сейчас думают над критериями отбора, определяют перечень вакансий по востребованным педагогическим специальностям с учетом прогноза на следующий учебный год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Планируется, что уже летом 2020 года победители начнут работать. По программе «Земский учитель», предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей учителю.
ИСТОЧНИК KP.RU