2019-11-15T12:03:01+03:00
Общество

На Кубани в 2020 году стартует программа «Земский учитель»

В крае разрабатывают критерии к отбору участников
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева провела селекторное совещание с начальниками муниципальных органов управления образования. На мероприятии обсудили вопросы реализации программы.

В январе 2020 года стартует «Земский учитель». В рамках программы в сельские школы края планируется привлечь 103 педагога. Это поможет решить кадровую проблему в отдаленных районах.

- Сейчас думают над критериями отбора, определяют перечень вакансий по востребованным педагогическим специальностям с учетом прогноза на следующий учебный год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется, что уже летом 2020 года победители начнут работать. По программе «Земский учитель», предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей учителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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