В поселке Российском Краснодара увеличили темпы возведения школы на 1100 мест

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-15T14:35:38+03:00

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В Краснодаре ускорили строительство школы в поселке Российском. Сейчас на стройплощадке работают 73 человека, до конца ноября будет уже около 100 человек.

На сегодняшний день работы идут с отставанием от графика, однако подрядчик намерен его сократить и планы на 2019-й год завершить в срок.

Глава Краснодара потребовал завершить работы в срок, школу на 1100 мест давно ждут в этом районе.

- Учреждение возводят на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка» по национальному проекту «Жилье и городская среда». Скоро подойдут к завершению работы по возведению каркаса здания. Заключены контракты на строительство инженерных сетей: водо- и теплоснабжения, водоотведения, электричества, - добавили в администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU