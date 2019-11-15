В Законодательном Собрании края обсудили «дорожную карту»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-15T13:37:17+03:00

Она призвана решить проблему высоких арендных ставок на сельскохозяйственные угодья в предгорной зоне края. Местные жители используют их для сенокоса и выпаса скота

Изменить размер текста: A A

Совещание провел вице-спикер краевого парламента Сергей Усенко. За круглым столом собрались руководители районов, представители Россельхознадзора, Росреестра, Министерства сельского хозяйства, краевой прокуратуры и БТИ.

«Дорожную карту» представил департамент имущественных отношений края. В документе - пошаговый план действий, которые помогут снизить аренду сельхозземель. Уже организовано взаимодействие с территориальными отделами Россреестра. Ведомство предоставит данные о видах угодий земель сельхозназначения. Районным администрациям предоставлены сведения о сельхозземлях краевой собственности в границах соответствующих муниципалитетов. А департамент имущественных отношений региона сформировал перечень участков с пастбищами и сенокосами, по которым с арендаторами расторгнуты договоры. Работа ведётся по каждому конкретному случаю. Представители районов предгорной зоны края внесли в «дорожную карту» свои поправки и уточнения. Объем деятельности, которую органам местного самоуправления необходимо провести за короткое время, значителен.

Сергей Усенко напомнил, что работу нужно провести со всеми без исключения участками сенокосов и пастбищ в границах района. А не только тех, которые находятся в краевой собственности и являются наиболее проблемными.

С учетом прозвучавших замечаний и предложений «дорожная карта» была поддержана. Первые результаты ее реализации станут известны менее чем через месяц. Уже в начале декабря в Законодательном собрании Краснодарского края пройдёт планёрное совещание. Его проведёт председатель краевого парламента Юрий Бурлачко. Там региональный департамент имущественных отношений отчитается, как реализуют в предгорных районах Кубани «дорожную карту» и каких результатов удалось достичь.