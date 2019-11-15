Краснодарцы могут сообщить о проблемах с отоплением сразу на несколько «горячих линий»
В Краснодаре продолжается отопительный сезон. Жители краевого центра могут сообщить о проблемах с отоплением сразу по нескольким «горячим линиям», кроме того, на сайте городской администрации создан специальный раздел, где принимают сообщения.
- Мы открываем раздел, где горожане получат полную информацию, что можно сделать, если батареи в квартире холодные. Наши сотрудники будут разбираться в каждой ситуации максимально быстро, — сказал Евгений Первышов.
Глава города поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК рассматривать обращения сжатые сроки, а не в предусмотренные законом 30 дней. На сообщения в специальном разделе будут отвечать от суток до семи дней.
Кроме того, можно обратиться на круглосуточную «горячую линию» краевого министерства ЖКХ и ТЭК по номеру 8 (861) 259-67-57.
В администрации Краснодара звонки принимают по номерам 8 (861) 251-70-93 и 8 (861) 255-02-46 с 9 до 18 по рабочим дням.
Также можно обратиться в ЕДДС по номеру 112.
Для быстрого рассмотрения сообщения нужно оставить адрес дома, описание проблемы, дату ее возникновения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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