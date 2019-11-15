Более 400 новоселов ЖК «Министерские озера» бизнес квартал получили ключи от своих квартир

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-15T14:48:17+03:00

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По случаю выдачи ключей для новоселов организован фуршет во дворе дома, конкурсы и музыкальное сопровождение. Мероприятия по приему квартир и выдаче ключей продляться до 18 ноября, каждый день новых жителей «Министерских озер» будет встречать праздничная обстановка.

Застройщик проекта, строительная компания « AVA Sochi» , в текущем году завершила строительство второго этапа комплексного освоения территории – ЖК «Министерские озера». Первый этап был сдан в апреле 2019 года. Инвестиционное соглашение по реализации всех этапов строительства ЖК «Министерские озера», подписано с Администрацией МО город – курорт Сочи, на Российском инвестиционном форуме в феврале 2018 года.

Бизнес квартал ЖК «Министерские озера – представлен тремя десятиэтажными домами. Второй этап строительства предусматривает огороженную территорию, профессиональный теннисный корт детские и спортивные площадки, фонтан и сквер во дворе.

В первом квартале 2020 года будет завершено строительство третьего этапа реализации проекта - Фруктовый квартал «Министерские озера». Одновременно с этим, в настоящий момент, строительная компания «AVA Sochi» ведет строительство дороги с выездом на ул. Вишневая для разгрузки логистики в с. Раздольное. В 1 полугодии 2020 года приступит к строительству общеобразовательной школы на территории жилого комплекса. Полная реализация проекта ЖК «Министерские озера» рассчитана до конца 2021 года.

Строительная компания «AVA Sochi» входит в состав группы компаний «АВА», является застройщиком жилого комплекса «Министерские озера». Комплекс расположен в Хостинском районе города – курорта Сочи.