В Краснодарском крае ищут незаконные капитальные постройки в лесном фонде
В Краснодарском крае появилась рабочая группа по контролю капстроительства в лесном фонде, которая проверила уже Туапсинский и Новороссийский районы, а также Анапу и Геленджик. Цель обследований – устранить нарушения законодательства.
Кроме того министерство природных ресурсов и представители прокуратуры оценят использование земель и проверят выполнение договоров аренды, если такие имеются.
- После будет проведена досудебно-претензионная работа и к нарушителям применят соответствующие меры административного воздействия. В случае их отказа выполнять предъявляемые требования, вопрос будет решаться в судебном порядке, - потребовал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
За последние три года на Кубани выявили признаки 170 незаконных капитальных строений, но до суда дошло только 55 исков.
ИСТОЧНИК KP.RU