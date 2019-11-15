В Краснодарском крае ищут незаконные капитальные постройки в лесном фонде

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-15T15:13:59+03:00

Проинспектированы Туапсинский и Новороссийский районы, а также Анапа и Геленджик

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В Краснодарском крае появилась рабочая группа по контролю капстроительства в лесном фонде, которая проверила уже Туапсинский и Новороссийский районы, а также Анапу и Геленджик. Цель обследований – устранить нарушения законодательства.

Кроме того министерство природных ресурсов и представители прокуратуры оценят использование земель и проверят выполнение договоров аренды, если такие имеются.

- После будет проведена досудебно-претензионная работа и к нарушителям применят соответствующие меры административного воздействия. В случае их отказа выполнять предъявляемые требования, вопрос будет решаться в судебном порядке, - потребовал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

За последние три года на Кубани выявили признаки 170 незаконных капитальных строений, но до суда дошло только 55 исков.

ИСТОЧНИК KP.RU