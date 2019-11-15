2019-11-15T15:42:09+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»

С 26 августа по 22 сентября держатели дебетовых и кредитных карт Банка УРАЛСИБ могли побороться за главный приз - морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей
Иван ЕГОРОВ
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Каждую неделю участники, выполнившие 3 обязательных задания недели из четырех, принимали участие в розыгрыше еженедельного приза – тура на двоих или 80 000 рублей.

Нужно было: сделать перепост новости из официальной социальной сети Банка УРАЛСИБ, совершить любые покупки в супермаркете или ресторане на определенную сумму, пополнить счет мобильного телефона, карту Банка УРАЛСИБ и т.д.

Главный приз достался Елене Шпак из Санкт-Петербурга – она получила сертификат на 300 000 рублей.

По итогам 1-й недели квеста - Вадим Голюсов из Брянска; по итогам 2-й недели - Юрий Шангин из Санкт-Петербурга; по итогам 3-й недели квеста - Раиль Исламгулов из Благовещенска (Башкортостан); по итогам 4-й недели - Мария Шахова из Москвы.

Параллельно была размещена игра с 4-мя уровнями. Участники, прошедшие 4 уровня, делили между собой 200 000 баллов программы «УРАЛСИБ Бонус». В результате, 99 участников получили по 2020 баллов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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