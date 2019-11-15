2019-11-15T16:02:13+03:00
Общество

Не порно, но задорно: краснодарцы занялись спортом необычным способом

Мнения горожан о нестандартном жиме лежа разделились
Максим ОСОКИН
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В городских пабликах краевой столицы в соцсетях появилось видео, которое вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. На нем запечатлено, как житель одного из ЖК проводит своеобразный мастер-класс по жиму лежа. Однако, вместо привычной штанги он использовал очень необычный спортивный «снаряд».

- Уберите детей от экрана, - потребовали фолловеры. - - И что такого ужасного, что нужно детей от экрана убрать?! Лучше нюхать, есть всякую хрень и колоться?!!!!! Нормальные ребята, занимающиеся спортом, - отметил другой житель краевого центра, пишет портал РИА «Регион online».

Также большинство комментаторов видео сошлись во мнении, что лучше заниматься спортом, пусть даже таким необычным образом, чем потакать вредным привычкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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