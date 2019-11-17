2019-11-17T11:24:02+03:00
Общество

Воду в Новороссийске будут давать по графику

Власти города объясняют это засушливой осенью
Ева МУР@kp_kuban
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Теперь жителям предлагают запасаться водой заранееТеперь жителям предлагают запасаться водой заранееФото: Мария ЛЕНЦ
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С 18 ноября в городе-герое воду в дома будут давать по графику. Такой дефицит в мэрии Новороссийска объясняют засушливой погодой.

- В октябре-ноябре в Неберджаевское водохранилище практически не было притока воды, а Пенайских водоисточниках ее уровень уменьшился до рискованных отметок, - говорят в администрации города.

Между тем, именно эти водоемы являются главным источником питьевой воды для почти 30 процентов населения прибрежного Новороссийска.

Более того, осадков не предвидится в ближайшие пару недель. А значит, местному водоканалу придется снизить подачу воды в дневное и ночное время суток.

- Резервуары должны наполнится за это время, - объяснили в МУП "Водоканал".

Теперь подача воды будет осуществляться по следующему графику:

- Шесхарис, Центральная прибрежная часть города, п. Алексино: утром — с 06.00 до 09.00 часов, вечером — с 18.00 до 21.00; - Приморский район (Анапское шоссе, ул. Московская, 13 мкр-н, с. Цемдолина): утром — с 06.00 до 09.00, вечером — с 18.00 до 21.00; - Центральный район (ул. Фисанова, ул. Пархоменко, ул. Корницкого, ул. Снайпера Рубахо, ул. Дзержинского): утром — с 06.00 до 09.00, вечером — с 18.00 до 21.00; - Южный район (3 мкр-н, 7 мкр-н, 9 мкр-н, 10 мкр-н, 14 мкр-н, 15 мкр-н, 16 мкр-н, 17 мкр-н), 5-я бригада, с. Мысхако: утром — с 06.00 до 09.00, вечером — с 18.00 до 21.00. Для жителей, проживающих в зоне водоснабжения N 9 (ул. Холмистая — жилые дома между ул. Ульяновской и ул. Социалистической), будет осуществляться ежедневный подвоз воды.

Во время подачи воды рекомендуется делать запасы питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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