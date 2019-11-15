На Кубани действуют 6 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-15T16:20:17+03:00

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На территории Краснодарского края продолжают гореть леса.

- В данный момент на территории региона зарегистрировано 6 очагов природных пожаров. Уже удалось локализовать пять из них, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Сейчас площадь возгорания лесов на Кубани составляет порядка 74,4 гектаров. Специалисты противопожарных служб проводят мероприятия по локализации возгорания в Небугском участковом лесничестве на площади 12,5 га.

Жителям и гостям Краснодарского края в очередной раз напоминают об осторожном обращении с огнем. Спасатели советуют воздержаться от посещения лесов во время отдыха. Тем более, не советуют готовить еду на открытом огне. Также они напомнили о том, что лесной пожар может вызвать брошенная стеклянная тара, оставленная на солнце и даже просто непогашенная сигарета.

ИСТОЧНИК KP.RU