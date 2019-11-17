2019-11-17T09:04:20+03:00
Общество

На плато Лагонаки откроют зимний маршрут на собачьих упряжках

Их разработают взамен закрытых летних
Ева МУР@kp_kuban
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В новом зимнем сезоне для отдыхающих станет доступен единый ски-пассВ новом зимнем сезоне для отдыхающих станет доступен единый ски-пасс
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В Кавказском биосферном заповеднике собираются разработать зимние маршруты на собачьих упряжках. С 2008 года здесь пользуется большим спросом у туристов тропа «Зимний Абадзеш». Обычно по этому маршруту желающие передвигались на лыжах и снегоходах. Теперь решается вопрос, чтобы пустить по нему еще и собачьи упряжки.

- Такой вопрос, действительно, рассматривается, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Кавказского заповедника. - Но маршрут должен отвечать всем требованиям безопасности. Немаловажно здесь проработать и вопрос антропогенного влияния на природу этих мест.

В минкурорта Адыгеи уже начали прорабатывать инициативу.

Напомним, горнолыжные курорты Кубани в период новогодних праздников примут около 365 тысяч гостей. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В новом зимнем сезоне для отдыхающих станет доступен единый ски-пасс. Он позволит горнолыжникам и сноубордистам кататься по одному билету на всех горных курортах Сочи. Это «Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром» и курорт «Красная Поляна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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