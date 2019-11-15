На Кубани на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году потратят дополнительные 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-15T17:16:50+03:00

Всего на эти цели направят почти 2,5 млрд рублей

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В Краснодарском крае в 2020 году на программу по покупке жилья для детей-сирот направят дополнительно 500 млн рублей. Таким образом, ее общее финансирование составит 2,3 млрд рублей.

- Рассчитываем, что депутаты Заксобрания утвердят данные изменения. Тем более, что 87% от всего объема средств выделяются из регионального бюджета, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что после выделения средств, ответственность за их освоение переходит к главам муниципалитетов. Они должны в определенные сроки найти жилье, которое соответствует всем нормативам и передать его выпускникам детских домов.

До конца 2019 года ключи от собственных квартир получат 1272 человека, а всего же с 2015 года по программе «Дети Кубани» положенные по закону квадратные метры получили свыше 3 тысяч сирот. На это потратили более 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU