Жителя Сочи осудили на 4 года за неуплату налогов

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-15T17:28:43+03:00

Он обманул государство более чем на 23 млн рублей

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В Сочи суд вынес приговор в отношении 57-летнего мужчины, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

- Как установили следствие, злоумышленник в 2009 году основал ООО «Интеграл» и являлся его генеральным директором. С января 2011 по апрель 2013 года он предоставлял главному бухгалтеру предприятия заведомо ложные сведения о финансовых отношениях со сторонней организацией. В результате женщина, не осведомленная о преступных намерениях руководителя, предоставляла в контролирующие органы декларации, которые не отражали реальные суммы полученных доходов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате, мужчина уклонился от уплаты 23,2 млн рублей налогов. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU