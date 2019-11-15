Медучреждения Кубани получат новое компьютерное оборудование

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-15T17:52:53+03:00

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В медицинские учреждения Кубани продолжается поставка новой компьютерной техники. Ее закупают для подключения создания единого цифрового контура в здравоохранении края на основе единой государственной информационной системы.

- Всего приобретут свыше 4 тысяч единиц оборудования. 3,5 тысяч из них – автоматизированные рабочие места, а остальное – серверы и инфраструктурная техника, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент ведется работа по обновлению региональных сервисов, что позволит сократить время ожидания медицинской помощи жителями региона, а также оптимизировать работу специального транспорта и перевозки пациентов в неотложных состояниях. Благодаря обновлению оборудования медики Кубани смогут проконсультироваться со своими коллегами из краевого центра и других регионов по самым сложным случаям.

ИСТОЧНИК KP.RU