В Краснодаре заработают три новых участковых пункта полиции

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-15T18:39:34+03:00

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В Краснодаре прошел традиционный краевой съезд участковых уполномоченных полиции. На мероприятии, в частности, говорили о создании новых пунктов полиции в столице Кубани. Здесь же состоялась передача ключей от нового помещения, расположенного в поселке Краснодарском.

- Сегодня на Кубани несут службу 1854 участковых. Благодаря их работе, в 2019 году в регионе на 15% снизилось количество бытовых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В краевом центре работают 352 участковых. В 2018 году городская администрация передала для размещения пунктов полиции 7 помещений. В 2019 году стражи порядка получат еще 3 новых – одно в поселке Краснодарском, а 2 – в краевой столице на улицах Ставропольской и им. Писателя Знаменского. Здесь сейчас завершаются ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU