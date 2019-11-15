На Кубани покажут фильмы-участники фестиваля «Вечевой колокол»

СЕГОДНЯ 19:49 2019-11-15T19:49:42+03:00

Посмотреть их совершенно бесплатно можно будет во всех муниципальных кинозалах

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В Краснодаре завершился 21-й Кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол». За неделю посмотреть картины пришли более 9 тысяч человек. 15 ноября были названы победители и лауреаты фестиваля.

- Диплом и приз губернатора Кубани присудили режиссеру Михаилу Шнурникову за документальный фильм «От земли пленения твоего...», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, автор и режиссер Андрей Судиловский получил диплом и приз от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Гран-при конкурса удостоен фильм «Я жду вас в Самтавро» грузинского режиссера Константина Церцвадзе.

Стоит добавить, что показы фестивальных фильмов, которые приняли участие в мероприятии, пройдут во всех муниципальных кинотеатрах Краснодарского края. Вход на просмотр будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU