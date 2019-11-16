Массовое ДТП в сочинском тоннеле: пострадали четверо взрослых и двое детей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-16T11:07:09+03:00

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ДТП случилось в тоннеле на трассе Адлер - Красная Поляна.

- По предварительным данным, мужчина за рулем Mazda Demio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - «Кореец» после удара столкнулся с Toyota и Lada.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

Момент массовой аварии попал в объективы камер случайных очевидцев. Позже ролик появился в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/744099" frameborder="0"></iframe> Массовая авария в Сочи Видео: instagram.com/dtpsochi.

В результате ДТП пострадали четыре водителя, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия. А вот двух малолетних пассажиров с травмами госпитализировали.

- Проводится проверка, - добавляют в краевом главке.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе иномарка наехала на упавшее дерево и опрокинулась. Водителя машины и его пассажира госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU