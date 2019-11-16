Массовое ДТП в сочинском тоннеле: пострадали четверо взрослых и двое детей
ДТП случилось в тоннеле на трассе Адлер - Красная Поляна.
- По предварительным данным, мужчина за рулем Mazda Demio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - «Кореец» после удара столкнулся с Toyota и Lada.
Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
Момент массовой аварии попал в объективы камер случайных очевидцев. Позже ролик появился в соцсетях.
Массовая авария в Сочи Видео: instagram.com/dtpsochi.
В результате ДТП пострадали четыре водителя, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия. А вот двух малолетних пассажиров с травмами госпитализировали.
- Проводится проверка, - добавляют в краевом главке.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе иномарка наехала на упавшее дерево и опрокинулась. Водителя машины и его пассажира госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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