Поезд из Ростова в Адлер отменят на 3,5 месяца
В середине января поезд дальнего следования, курсирующий из Ростова-на-Дону в Адлер, отменят. Правда, временно. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороги.
Приобрести билеты на поезд № 641/642 нельзя будет с начала следующего года.
- Направление из Адлера в Ростов будет недоступно с 14 января по 30 апреля, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД. - По обратному маршруту состав перестанет курсировать с 13 января по 29 апреля.
Как стало известно, поезд отменят в связи с масштабными ремонтными работами, которые стартуют в октябре 2019 года и продлятся до мая 2020 года.
Кстати, изменения коснутся и поезда №807/808 Ростов - Туапсе - Ростов. Состав временно будет ходить по другому маршруту - Ростов - Краснодар 1 - Ростов.
ИСТОЧНИК KP.RU