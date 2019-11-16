Поезд из Ростова в Адлер отменят на 3,5 месяца

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-16T18:21:31+03:00

Продажу билетов прекратят в январе 2020 года

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В середине января поезд дальнего следования, курсирующий из Ростова-на-Дону в Адлер, отменят. Правда, временно. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороги.

Приобрести билеты на поезд № 641/642 нельзя будет с начала следующего года.

- Направление из Адлера в Ростов будет недоступно с 14 января по 30 апреля, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД. - По обратному маршруту состав перестанет курсировать с 13 января по 29 апреля.

Как стало известно, поезд отменят в связи с масштабными ремонтными работами, которые стартуют в октябре 2019 года и продлятся до мая 2020 года.

Кстати, изменения коснутся и поезда №807/808 Ростов - Туапсе - Ростов. Состав временно будет ходить по другому маршруту - Ростов - Краснодар 1 - Ростов.

ИСТОЧНИК KP.RU