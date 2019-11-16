В Краснодарском крае археологи обнаружили античную дорогу IV–II веков до н. э.

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-16T15:02:24+03:00

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Эту находку археологи обнаружили во время охранных раскопок около Анапы. Именно здесь перед строительством автомобильного обхода найдена античная дорога. Ученые считают, что она относится к IV–II векам до н.э. А ведет она в древний город Горгиппия.

Обнаружить древнюю дорогу для исследователей большая редкость. В России их всего три.

- Ее длина около 1,5-2 километров. Ширина - около 5-6 метров, — рассказал руководитель археологической экспедиции Павел Соколов. - Это достаточно широкая дорога, по которой могли ездить телеги.

Кроме того, археологи нашли несколько десятков амфор, украшения, античную посуду, монеты. Все артефакты отреставрируют и передадут в Анапский археологический музей. Что касается дороги, то до конца года ее разберут и передадут под строительство современной автомобильной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU