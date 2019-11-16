В Краснодарском крае археологи обнаружили античную дорогу IV–II веков до н. э.
Эту находку археологи обнаружили во время охранных раскопок около Анапы. Именно здесь перед строительством автомобильного обхода найдена античная дорога. Ученые считают, что она относится к IV–II векам до н.э. А ведет она в древний город Горгиппия.
Обнаружить древнюю дорогу для исследователей большая редкость. В России их всего три.
- Ее длина около 1,5-2 километров. Ширина - около 5-6 метров, — рассказал руководитель археологической экспедиции Павел Соколов. - Это достаточно широкая дорога, по которой могли ездить телеги.
Кроме того, археологи нашли несколько десятков амфор, украшения, античную посуду, монеты. Все артефакты отреставрируют и передадут в Анапский археологический музей. Что касается дороги, то до конца года ее разберут и передадут под строительство современной автомобильной дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU