2019-11-16T13:46:54+03:00
Политика

В сочинской администрации сменились руководители двух департаментов

Соответствующая информация появилась на сайте муниципалитета
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Корректировки коснулись подразделений, которые занимаются ЖКХ и финансами.Корректировки коснулись подразделений, которые занимаются ЖКХ и финансами.
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В мэрии Сочи произошли очередные кадровые перестановки - сменились руководители двух подразделений.

Согласно данным сайта администрации Сочи, департамент по финансам и бюджету возглавил 38-летний Сергей Коновалов. Ранее он два года работал в министерстве финансов Краснодарского края. А до этого занимал должности начальника бюджетного отдела, заместителя начальника финансового управления администрации Тбилисского района.

Его предшественник Сергей Щербинин более не работает в мэрии олимпийской столицы. Он курировал финансовое направление с 2000 года.

А департаментом городского хозяйства стал руководить 45-летний Артур Рогонян. С 2015 года он замещал должность замглавы администрации Центрального района Сочи и курировал вопросы ЖКХ.

Что касается предыдущего руководителя подразделения, который работал в прежней должности с мая 2019-го, теперь будет в администрации Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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