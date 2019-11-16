СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-16T09:52:50+03:00

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На Кубани продолжают гореть леса. По последним данным, на территории региона зарегистрировано шесть очагов природных пожаров. Пять из них локализованы.

Однако стало известно, что огонь перекинулся из Туапсинского района на сочинские леса. Горит шесть гектаров западнее села Наджиго.

Лес горит в труднодоступном месте - это осложняет работу спасателям.

- В тушении участвует около 50-ти человек – это сотрудники МЧС России, муниципальной «Службы спасения», представители казачества и лесники, - сообщают в администрации Сочи. - В район стянуто10 единиц техники, в том числе повышенной проходимости, и один вертолет МИ-8 со сбрасывающим устройством.

С воздуха произведено уже 28 сбросов.

- Вместе с МЧС сегодня работают и городские службы. Задействована авиация, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Жителям ближайших сел, аулов ничего не угрожает, все городские службы приведены в готовность.

Авиация будет работать до полной ликвидации очага возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU