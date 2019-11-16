В Краснодаре открылась выставка «Восстание машин»
В краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына начала работу выставка «Восстание машин». Ее посетители смогут увидеть 17 моделей роботов.
- Каждая скульптура выполнена из множества настоящих пластиковых и автомобильных деталей, соединенных на металлическом каркасе, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Модели роботов создавали известные московскими робототехники и дизайнеры. Посетить выставку «Восстание машин» можно до 26 января 2020 года.
Напомним, в краевой столице в выставочном зале изобразительных искусств с 21 ноября по 1 декабря состоится выставка памяти художника Николая Сальникова «Воспоминание». Всего в экспозиции будет представлено более 50 графических работ, которые хранятся в фондах Приморско-Ахтарского историко-краеведческого музея.Сальников Николай Сергеевич родился и вырос на Кубани, в Приморско-Ахтарском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU