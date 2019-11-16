2019-11-16T06:54:23+03:00
Общество

На Кубани отреставрируют военные мемориалы

На эти цели выделили 500 тысяч рублей
Максим ОСОКИН
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На Кубани насчитывается свыше 2000 мемориаловНа Кубани насчитывается свыше 2000 мемориаловФото: Николай ХИЖНЯК
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На Кубани продолжается работа по приведению в порядок мемориалов, посвященных воинам, павшим в Великой Отечественной войне. К 75-летию Великой Победы, которую будут отмечать в России в 2020 году, в регионе отреставрируют 30 памятников в 16 муниципалитетах.

- В частности, запланирован ремонт стелы, которая находится в хуторе Ульянов Мостовского района. Помимо этого, в реставрации нуждается мемориал «Скорбящая мать» и расположенная рядом братская могила, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе департамента внутренней политики Краснодарского края.

Также приведут в порядок мемориалы солдатам и партизанам в станице Нововеличковской, а колонну в селе Мысхако превратят в мемориальный комплекс. Здесь установят памятные стелы на которые нанесут имена 4 тысяч героев, павших, защищая Кубань.

В планах на ближайшие годы установка на территории Краснодарского края свыше 50 мемориальных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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