На Кубани отреставрируют военные мемориалы
На Кубани продолжается работа по приведению в порядок мемориалов, посвященных воинам, павшим в Великой Отечественной войне. К 75-летию Великой Победы, которую будут отмечать в России в 2020 году, в регионе отреставрируют 30 памятников в 16 муниципалитетах.
- В частности, запланирован ремонт стелы, которая находится в хуторе Ульянов Мостовского района. Помимо этого, в реставрации нуждается мемориал «Скорбящая мать» и расположенная рядом братская могила, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе департамента внутренней политики Краснодарского края.
Также приведут в порядок мемориалы солдатам и партизанам в станице Нововеличковской, а колонну в селе Мысхако превратят в мемориальный комплекс. Здесь установят памятные стелы на которые нанесут имена 4 тысяч героев, павших, защищая Кубань.
В планах на ближайшие годы установка на территории Краснодарского края свыше 50 мемориальных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU