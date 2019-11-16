В Усть-Лабинском районе взорвался газовый баллон

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-16T10:05:19+03:00

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Инцидент произошел накануне вечером в станице Ладожской на пересечении улиц Сощенко и Советской. Как сообщили очевидцы, около магазина загорелся мусор, а затем раздался громкий хлопок.

- В 20:48 на место выехали пожарно-спасательные подразделения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/744134" frameborder="0"></iframe> Пожар в станице Ладожской Видео: vk.com/ourustlabinsk.

Спасатели установили, что повреждена неэксплуатируемая пристройка к магазину на площади 72 квадратных метра. Один из местный жителей жег мусор из-за чего взорвался автомобильный газовый баллон, стоявший рядом.

- Сгорел алкомаркет, у кого-то повыбивало стекла , а у кого-то обвалилась штукатурка на окнах и попадали цветы в горшках. Вот такой был сильный взрыв, - рассказали очевидцы.

В 21:05 огонь локализовали, в 21:23 - пожар полностью потушили.

- В тушении были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пожаре никто не пострадал. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU