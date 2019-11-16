В Усть-Лабинском районе взорвался газовый баллон
Инцидент произошел накануне вечером в станице Ладожской на пересечении улиц Сощенко и Советской. Как сообщили очевидцы, около магазина загорелся мусор, а затем раздался громкий хлопок.
- В 20:48 на место выехали пожарно-спасательные подразделения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар в станице Ладожской Видео: vk.com/ourustlabinsk.
Спасатели установили, что повреждена неэксплуатируемая пристройка к магазину на площади 72 квадратных метра. Один из местный жителей жег мусор из-за чего взорвался автомобильный газовый баллон, стоявший рядом.
- Сгорел алкомаркет, у кого-то повыбивало стекла , а у кого-то обвалилась штукатурка на окнах и попадали цветы в горшках. Вот такой был сильный взрыв, - рассказали очевидцы.
В 21:05 огонь локализовали, в 21:23 - пожар полностью потушили.
- В тушении были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В пожаре никто не пострадал. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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