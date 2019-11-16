2019-11-16T10:22:44+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае потушили семь лесных пожаров

Огонь продолжает полыхать в Сочи, Туапсинском, Северском и Мостовском районах
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
В Сочи для тушения огня задействована авиация. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В Сочи для тушения огня задействована авиация. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

По последним данным, на территории Краснодарского края за прошедшие сутки ликвидировали 7 очагов природных пожаров.

На данный момент действуют 6 очагов. Огонь продолжает полыхать в Сочи, Туапсинском, Северском и Мостовском районах.

Всего к ликвидации возгораний привлечена группировка сил и средств в количестве 247 человек, 51 единица техники, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи для тушения огня задействована авиация МЧС России - над полыхающими лесами летант вертолет МИ-8 с ВСУ-5.

- Произведено 28 сбросов воды с нарастающим итогом 48 сбросов, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Вследствие чего удалось прекратить распространения пожара в сторону населенного пункта Наджига.

Спасатели напоминают, что из-за сухой погодой и увеличением возгораний сухой растительности введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лобовое столкновение в Курганинском районе: погибли двое
Детской школе по водным видам спорта в Краснодре подарили катер «Аврора»
Массовое ДТП в сочинском тоннеле: пострадали четверо взрослых и двое детей
В Усть-Лабинском районе взорвался газовый баллон
Огонь перекинулся из Туапсинского района на сочинские леса
На Кубани отреставрируют военные мемориалы
В Краснодаре открылась выставка «Восстание машин»
В отношении краснодарских перевозчиков возбудили дело о сговоре
На Кубани покажут фильмы-участники фестиваля «Вечевой колокол»
В Краснодаре заработают три новых участковых пункта полиции
Медучреждения Кубани получат новое компьютерное оборудование
Жителя Сочи осудили на 4 года за неуплату налогов
На Кубани на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году потратят дополнительные 500 млн рублей
В Краснодаре введут ограничение движения по улице Солнечной
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет