В Краснодарском крае потушили семь лесных пожаров

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-16T10:22:44+03:00

В Сочи для тушения огня задействована авиация. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь продолжает полыхать в Сочи, Туапсинском, Северском и Мостовском районах

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По последним данным, на территории Краснодарского края за прошедшие сутки ликвидировали 7 очагов природных пожаров.

На данный момент действуют 6 очагов. Огонь продолжает полыхать в Сочи, Туапсинском, Северском и Мостовском районах.

Всего к ликвидации возгораний привлечена группировка сил и средств в количестве 247 человек, 51 единица техники, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи для тушения огня задействована авиация МЧС России - над полыхающими лесами летант вертолет МИ-8 с ВСУ-5.

- Произведено 28 сбросов воды с нарастающим итогом 48 сбросов, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Вследствие чего удалось прекратить распространения пожара в сторону населенного пункта Наджига.

Спасатели напоминают, что из-за сухой погодой и увеличением возгораний сухой растительности введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU