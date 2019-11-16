Детской школе по водным видам спорта в Краснодре подарили катер «Аврора»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-16T11:29:43+03:00

Изменить размер текста: A A

У детской школы по водным видам спорта в Краснодаре появился катер «Аврора». Ключи от него передал глава города Евгений Первышов.

На «Авроре» длиной 6 метров могут разместиться до шести человек. Прежде всего, это тренеры, которые подают сигналы спортсменам, выполняющим различные приемы на парусных лодках. Кроме того, на борту должны находиться спасатели, чтобы при необходимости быстро прийти на помощь.

- При наших погодных условиях ребята могут тренироваться на воде восемь-девять месяцев в году. Мы обсуждали с руководством школы, с родителями, чем необходимо помочь, - сказал мэр Краснодара. - Вместе определились. Чтобы лучше проводить тренировки, нужен специальный катер.

На будущий год для школы уже предусмотрели финансирование в размере шести миллионов рублей. На эти деньги планируется обновить спортивный инвентарь и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU