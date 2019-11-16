Лобовое столкновение в Курганинском районе: погибли двое

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-16T12:15:06+03:00

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Сообщение о ДТП дежурным полицейским поступило в 01:30 16 ноября. Авария произошла в районе 34-го километра автодороги «Армавир – Курганинск».

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем Ford Focus двигался со стороны Армавира в Курганинск, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В какой-то момент водитель выехал на встречку, где врезался в Toyota Land Cruiser.

В результате лобового столкновения погибли водитель и 52-летний пассажир Ford Focus - от полученных травм они скончались на месте аварии.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- 30-летняя пассажирка Toyota доставлена в «Курганинскую ЦРБ». Сейчас она находится под наблюдением медиков, - добавляют «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту аварии в полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU