Матери зверский убитой Анастасии Ещенко стало плохо на похоронах дочери

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-16T15:52:40+03:00

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В субботу, 16 ноября, в станице Старовеличковской Калининского района прошли похороны зверски убитой доцентом аспирантки Анастасии Ещенко. Олег Соколов застрелил из обреза девушку, а после расчленил обычной ручной пилой. Чтобы скрыть следы преступления, он попытался утопить останки аспирантки в реке. Доцента взяли с поличным.

Утром в станице прошло отпевание, затем погибшую привезли в родной дом, где она выросла, а затем траурный кортеж отправился на местный погост.

Мама и бабушка Насти ревели навзрыд и обнимали деревянный ящик, плотно заколоченный гвоздями. Когда пришло время опускать гроб в землю, матери убитой девушки Галине резко стало плохо.

- Она резко побледнела и поникла... Конечно, пережить такое очень тяжело, - рассказала одна из жительниц станиц, приехавшая проститься с Настей.

К счастью, у кладбища дежурила скорая. Бригада медиков бросились к женщине и стали приводить в чувства. А затем, подхватив ее под руки, маму Насти повели в скорую. Галину Ещенко увезли в больницу, вместе с ней поехал брат Насти Сергей. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Маму Насти увозит скорая.

ИСТОЧНИК KP.RU