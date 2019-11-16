2019-11-16T16:16:29+03:00
Происшествия

В Сочи на обочине нашли зверски избитую женщину

Она умерла по дороге в больницу
Евгения СОРОКА
Поделиться:
СК проводит проверку. Фото: Олег ЗОЛОТОСК проводит проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Женщину на обочине дороги в Хостинском районе Сочи нашли местные жители утром 16 ноября. Ее тело было усыпано синяками и кровопотеками, дыхание было слабым. На место очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду «скорой». Однако спасти женщину не успели - она скончалась по дороге в больницу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибшая живет в Сочи, ей 31 год. Однако, кто так жестоко избил женщину, сейчас выясняют правоохранители. После случившегося они возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лицо, совершившее преступление, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поезд из Ростова в Адлер отменят на 3,5 месяца
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия - Бельгия
В школе Ейска эвакуировали учащихся из-за найденной во дворе гранаты
ДТП с двумя большегрузами в Крымском районе: есть пострадавшие
Матери зверский убитой Анастасии Ещенко стало плохо на похоронах дочери
В Краснодарском крае археологи обнаружили античную дорогу IV–II веков до н. э.
В сочинской администрации сменились руководители двух департаментов
Лобовое столкновение в Курганинском районе: погибли двое
Детской школе по водным видам спорта в Краснодре подарили катер «Аврора»
Массовое ДТП в сочинском тоннеле: пострадали четверо взрослых и двое детей
В Краснодарском крае потушили семь лесных пожаров
В Усть-Лабинском районе взорвался газовый баллон
Огонь перекинулся из Туапсинского района на сочинские леса
На Кубани отреставрируют военные мемориалы
В Краснодаре открылась выставка «Восстание машин»
В отношении краснодарских перевозчиков возбудили дело о сговоре
На Кубани покажут фильмы-участники фестиваля «Вечевой колокол»
В Краснодаре заработают три новых участковых пункта полиции
Медучреждения Кубани получат новое компьютерное оборудование
Жителя Сочи осудили на 4 года за неуплату налогов
На Кубани на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году потратят дополнительные 500 млн рублей
В Краснодаре введут ограничение движения по улице Солнечной
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет