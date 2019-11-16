В Сочи на обочине нашли зверски избитую женщину

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-16T16:16:29+03:00

Она умерла по дороге в больницу

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Женщину на обочине дороги в Хостинском районе Сочи нашли местные жители утром 16 ноября. Ее тело было усыпано синяками и кровопотеками, дыхание было слабым. На место очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду «скорой». Однако спасти женщину не успели - она скончалась по дороге в больницу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибшая живет в Сочи, ей 31 год. Однако, кто так жестоко избил женщину, сейчас выясняют правоохранители. После случившегося они возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лицо, совершившее преступление, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU