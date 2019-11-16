ДТП с двумя большегрузами в Крымском районе: есть пострадавшие
Авария произошла в субботу, 16 ноября. В дежурную часть ОМВД по Крымскому району поступило сообщение о столкновении двух большегрузов в станице Нижнебаканской. Как выяснилось, ДТП случилось в районе 118-го километра автодороги А-146 «Краснодар - Верхнебаканская».
ДТП под Нижнебаканской Видео: Николай Резниченко.
- По предварительным данным, водитель за рулем Scania с полуприцепом допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с другим грузовым автомобилем марки Freightliner, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате аварии пострадали двое - водитель и пассажир Freightliner. С травмами их госпитализировали в Крымскую ЦРБ
- По факту ДТП проводится проверка, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, ранее сообщалось, что в лобовом столкновении в Курганинском районе погибли двое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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