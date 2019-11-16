В школе Ейска эвакуировали учащихся из-за найденной во дворе гранаты

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-16T20:08:44+03:00

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Инцидент произошел в школе №7 Ейска. Как рассказывают очевидцы, одна из учащихся во дворе школы нашла гранату. Школьница взяла его с собой и принесла на занятия. Вместе с одноклассниками они стали фотографироваться с опасной находкой. Лишь после того, как учитель заметил, с чем играют подростки, вызвали правоохранителей.

Та сама граната, которую нашла школьница. Фото: vk.com/podslushanoveyske

На место выехали эксперты. Территорию школы оцепили, а детей эвакуировали. Всего школу покинули 1 200 учеников.

Местные жители говорят, что граната оказалось старой, возможно, это снаряд времен Великой Отечественной войны.

- На место происшествия прибыли полицейские, Росгвардия, а также сотрудники других экстренных служб, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Как показала предварительная проверка, находкой оказалась учебная граната и никакой опасности для жизни и здоровья граждан она не представляла.

ИСТОЧНИК KP.RU