В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия - Бельгия

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-16T17:32:27+03:00

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В суббот, 16 ноября, в амфитеатре парка «Краснодар» состоится очередной показ. На этот раз здесь можно посмотреть трансляцию футбольного матча Россия - Бельгия.

- Начало игры в 20:00, - написали на странице парка в Instagram.

Вход для всех желающих свободный. Горожан просят приходить заранее, чтобы занять места ближе к экрану.

Напомним, предпоследнюю игру отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года команда России сыграет в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии. Обе команды уже на Евро-2020, так что играют теперь "в свое удовольствие" этот громкий, с точки зрения афиши, матч.

Последний раз Бельгия и Россия играли в марте и тогда бельгийцы победили 3:1.

ИСТОЧНИК KP.RU