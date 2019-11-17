2019-11-17T10:15:57+03:00
Происшествия

Союз журналистов Кубани намерен вмешаться в ситуацию с обыском в редакции «Юг Times»

Руководство намерено обратиться в правоохранительные органы Ростовской области
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: «Юг Times»Фото: «Юг Times»
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В краснодарскую редакцию «Юг Times» следователи ростовского МВД нагрянули вчера, 16 ноября. В этот момент там находились редактор и корреспондент. Полицейские опечатали технику и вывернули все ящики с документацией.

— Они представились следователями-оперативниками собственной безопасности ГУВД по Ростовской области, сообщили, что их действия связаны с уголовным делом двухлетней давности, — пояснила главный редактор еженедельника «Юг Times» Марина Тугаева.

В редакции заявляют, что теперь работа издания парализована и выпустить очередной номер в печать скорее всего не удастся.

К слову, на ситуацию уже отреагировали в ОНФ и в Союзе журналистов Кубани. Возглавляющая работу фонда по защите прав СМИ Наталья Костенко заявила, что обыск в редакции - факт вопиющий.

- Для этого нужны очень веские основания, - сказала она.

В профсоюзе журналистов пообещали обратиться за разъяснениями происходящего в ростовскую полицию.

Адвокаты издания готовятся подать жалобу на действия правоохранителей, найдя в них целый ряд нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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