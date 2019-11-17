В Краснодаре ищут родню 82-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-17T12:42:25+03:00

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В Вишняковском сквере Краснодара в среду, 13 ноября, нашли неизвестного мужчину. Им оказался 82-летний Владимир Иванович Нефедов.

- Он дезориентирован и не может назвать, где жил до того, как оказался в парке, - сообщают волонтеры "Лиза Алерт".

Всех, кто располагает информацией о личности найденного пенсионера, просят обращаться по телефону 89280404743 или по номеру 112.

Напомним, вчера, 16 ноября, в Майкопе похоронили 16-летнюю школьницу Дашу Шопину. После пяти месяцев поисков следователи сообщили, что задержали ее убийцу 47-летнего Андрея Курникова. Бывший заключенный выдвинул свою версию - встретил подростка в районе реки Белой, ударил кулаком и случайно убил. Тело нашли не сразу. Спасателям, волонтерам и правоохранителям пришлось несколько часов вручную разгребать тонны мусора, чтобы добраться до тела Даши.

ИСТОЧНИК KP.RU