Клип Галустяна за два дня набрал почти два миллиона просмотров
Бывший участник сочинской команды КВН "Утомленные солнцем", шоумен Михаил Галустян выпустил первый клип. Вслед за Александром Реввой (Артуром Пирожковым), чьи песни неизменно возглавляют все хит-парады страны, Голустян взял псевдоним и пошел на сцену. Теперь и музыкальное творчество Супер Жорика за двое суток посмотрели уже почти 2 миллиона человек.
Шуточная песня "Хочу тибя любицца", где Галустян предстает в роли сочинского мачо, пошла в народ.
Результаты такой популярности самого Михаила впечатлили.
- Спасибо, - написал он на своей странице в соцсетях, когда счетчик под клипом показал первый миллион.
Ранее КВН-щик участвовал в популярных шоу на ТНТ и даже записал несколько сюжетов о Жорике Вартанове - своем альтер эго - в сети. Но большого успеха артисту они не принесли. Зато дебют в поп-музыке показывает успешный старт.
Супер Жорик - Хочу тибя любицца. Премьера клипа 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU