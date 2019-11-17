2019-11-17T14:06:00+03:00
Общество

Клип Галустяна за два дня набрал почти два миллиона просмотров

Видео, которое шоумен представил под псевдонимом Супер Жорик, посвящено Сочи
Ева МУР@kp_kuban
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Михаил Галустян записал песню «Хочу тибя любицца»Михаил Галустян записал песню «Хочу тибя любицца»
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Бывший участник сочинской команды КВН "Утомленные солнцем", шоумен Михаил Галустян выпустил первый клип. Вслед за Александром Реввой (Артуром Пирожковым), чьи песни неизменно возглавляют все хит-парады страны, Голустян взял псевдоним и пошел на сцену. Теперь и музыкальное творчество Супер Жорика за двое суток посмотрели уже почти 2 миллиона человек.

Шуточная песня "Хочу тибя любицца", где Галустян предстает в роли сочинского мачо, пошла в народ.

Результаты такой популярности самого Михаила впечатлили.

- Спасибо, - написал он на своей странице в соцсетях, когда счетчик под клипом показал первый миллион.

Ранее КВН-щик участвовал в популярных шоу на ТНТ и даже записал несколько сюжетов о Жорике Вартанове - своем альтер эго - в сети. Но большого успеха артисту они не принесли. Зато дебют в поп-музыке показывает успешный старт.

Супер Жорик - Хочу тибя любицца. Премьера клипа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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