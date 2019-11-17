16-летний водитель погиб в ДТП в Сочи
Трагедия произошла в Сочи вчера, 16 ноября, около 23:30 на улице Пластунской.
Предварительно Mercedes мчался на огромной скорости. За рулем иномарки находился 16-летний парень без прав.
- Сначала машина влетела в бордюр, пробила металлические ограждения и ударилась в дерево, - говорят очевидцы происшествия.
Молодой парень, водитель автомобиля погиб на месте. Но вместе с ним в иномарке находились еще двое подростков. Оба они были госпитализированы с серьезными травмами.
Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства аварии и то, кто доверил несовершеннолетнему автомобиль.
- По завершении проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU