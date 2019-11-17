2019-11-17T15:37:11+03:00
Происшествия

16-летний водитель погиб в ДТП в Сочи

Он врезался в дерево на "Мерседесе"
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Трагедия произошла в Сочи вчера, 16 ноября, около 23:30 на улице Пластунской.

Предварительно Mercedes мчался на огромной скорости. За рулем иномарки находился 16-летний парень без прав.

- Сначала машина влетела в бордюр, пробила металлические ограждения и ударилась в дерево, - говорят очевидцы происшествия.

Молодой парень, водитель автомобиля погиб на месте. Но вместе с ним в иномарке находились еще двое подростков. Оба они были госпитализированы с серьезными травмами.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства аварии и то, кто доверил несовершеннолетнему автомобиль.

- По завершении проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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