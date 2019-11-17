В Краснодаре жители одной из многоэтажек обнаружили тело 17-летнего подростка
Трагедия произошла в Московском микрорайоне Краснодара на улице Байкова, 18 утром, 17 ноября. Жители одной из многоэтажек обнаружили тело 17-летнего подростка. Они вызвали скорую и полицию.
Источник "КП" - Кубань" в правоохранительных органах подтвердил сообщение о происшествии.
- Погибший упал с 11 этажа жилого дома. Но перед падением был в состоянии наркотического опьянения, - сказали в ведомстве.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.
- Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Расследование ЧП продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU