2019-11-17T17:28:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре жители одной из многоэтажек обнаружили тело 17-летнего подростка

Судя по травмам, он погиб от падения с высоты
Ева МУР@kp_kuban
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Трагедия произошла в Московском микрорайоне Краснодара на улице Байкова, 18 утром, 17 ноября. Жители одной из многоэтажек обнаружили тело 17-летнего подростка. Они вызвали скорую и полицию.

Источник "КП" - Кубань" в правоохранительных органах подтвердил сообщение о происшествии.

- Погибший упал с 11 этажа жилого дома. Но перед падением был в состоянии наркотического опьянения, - сказали в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

- Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование ЧП продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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