Футбольный "Краснодар" одержал победу над "Ростовом" 1:0
Товарищеская встреча футбольных "Краснодара" и "Ростова" закончилась победой хозяев. Почти сразу после начала матча гол в ворота соседей забил Дмитрий Скопинцев. После этого опасных моментов с обеих сторон было немало. Но поразить ворота обеих команд больше никому не удалось.
Более того, впервые после почти годовалого перерыва в карьере на поле за "Ростов" вышел экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев. До самого начала матча его команда не анонсировала участие 10-го номера ростовчан в этом матче. О том, что Мамаев выступит за "Ростов" в стартовом составе стало неожиданностью для всех.
Однако сам Павел продемонстрировал хорошую физическую форму. Он играл на поле до 53-ей минуты. На замену экс-футболист "Краснодара" отправился под аплодисменты трибун. Мамаев ответил зрителям взаимностью.
Напомним, футбольный клуб разорвал контракт с футболистом, как только стало известно о его хулиганской выходке. Решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого было безапелляционным.
Однако без работы Мамаев не остался. Сразу после выхода из колонии двухлетний контракт предложили ему в «Ростове».
ИСТОЧНИК KP.RU