Футбольный "Краснодар" одержал победу над "Ростовом" 1:0

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-17T18:22:11+03:00

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Товарищеская встреча футбольных "Краснодара" и "Ростова" закончилась победой хозяев. Почти сразу после начала матча гол в ворота соседей забил Дмитрий Скопинцев. После этого опасных моментов с обеих сторон было немало. Но поразить ворота обеих команд больше никому не удалось.

Более того, впервые после почти годовалого перерыва в карьере на поле за "Ростов" вышел экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев. До самого начала матча его команда не анонсировала участие 10-го номера ростовчан в этом матче. О том, что Мамаев выступит за "Ростов" в стартовом составе стало неожиданностью для всех.

Однако сам Павел продемонстрировал хорошую физическую форму. Он играл на поле до 53-ей минуты. На замену экс-футболист "Краснодара" отправился под аплодисменты трибун. Мамаев ответил зрителям взаимностью.

Напомним, футбольный клуб разорвал контракт с футболистом, как только стало известно о его хулиганской выходке. Решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого было безапелляционным.

Однако без работы Мамаев не остался. Сразу после выхода из колонии двухлетний контракт предложили ему в «Ростове».

ИСТОЧНИК KP.RU