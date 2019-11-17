2019-11-17T19:42:08+03:00
Происшествия

17-летний парень погиб от удара током на крыше поезда в Краснодаре

Он забрался на крышу цистерны
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: ЛУ МВД на транспорте по КраснодаруФото: ЛУ МВД на транспорте по Краснодару
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Трагедия произошла сегодня, 17 ноября, около 16. 00 в районе железнодорожного вокзала Краснодар-1. Приехавшие по вызову полицейские на транспорте обнаружили бездыханное тело молодого человека.

Предварительно, он взобрался на цистерну одного из вагонов и получил смертельный удар электрическим током.

- Личность погибшего установлена. Это житель Краснодара 2003-го года рождения. Проводится проверка, - прокомментировали "КП"- "Кубань" в пресс-службе ЛУ МВД РФ на транспорте по Краснодару.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, сегодня утром, 17 ноября, у одного из многоэтажных домов в Краснодаре нашли тело 17-летнего парня. Он выпал с 11 этажа после употребления наркотиков. Следственный комитет начал проверку после этого происшествия.

Кроме того, ночью, 16 ноября, в ДТП погиб 16-летний водитель "Мерседеса". Двое его несовершеннолетних пассажиров находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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