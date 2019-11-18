2019-11-18T07:17:26+03:00
Общество

В Краснодаре прочистили почти 30 километров сетей ливневой канализации

Работы проведены по 174 адресам
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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С июня 2019 года специализированная муниципальная служба в краевом центре от грязи и ила очистили свыше 29,6 километров коллекторов, а также 1448 дождеприемных колодцев. Работы были проведены по 174 адресам.

Как рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун, с 11 по 15 ноября продолжили приводить в порядок коллекторы и колодцы по заявкам жителей.

- Служба по содержанию сетей ливневой канализации начала работать в июне 2019 года по поручению главы города Евгения Первышова. В составе находится 6 единиц спецтехники и четыре бригады специалистов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Рабочие должны расчистить около 80 километров ливневки, в течение двух лет привести в порядок всю сеть канализации краевого центра.

Напомним, на Кубани урожай сахарной свеклы превысил 10,4 млн тонн. В хозяйствах региона завершается сбор агрокультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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